Champions and Challengers, çocukların beğenerek takip ettiği Adventure Time isimli çizgi filmin resmi mobil oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle karşımıza çıkan oyunda zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Champions and Challengers, mutlaka çocuğu olan herkesin telefonunda olması gereken bir oyundur. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda son derece zevkli ve eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Yüksek kaliteli grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle de Champions and Challengers, mutlaka denenmesi gereken bir oyundur. Gerçek zamanlı dövüşlerin yer aldığı oyunda 70'den fazla kahraman bulunuyor. Basit kontrol mekanizmalarıyla güçlü saldırılar düzenleyebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. En iyi takımı oluşturmaya çalıştığınız oyunda dikkatli olmalı ve taktiksel hareket etmelisiniz.

Champions and Challengers oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.