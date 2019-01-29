CHASE FIRE, aksiyonun dibine vuracağınız, bol ateş etmeli, kanlı sahnelerin de olduğu mobil FPS oyunu. Hızla seyreden araç üzerinden yaklaşan farklı türde (yaratıklardan iskeletlere) düşmanları temizleyerek ilerlediğiniz nişancı aksiyon oyunu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve sadece 41MB boyutunda!

Boyutuna göre son kaliteli grafiklere sahip olan shooter - macera - aksiyon oyunu Chase Fire’da antik yerlerde yaratıklarla yüz yüze geliyorsunuz. Araç üzerinden yaratıkları öldürmeye çalışıyorsunuz. Tek atışta düşmanı öldürme kolaylığı sağlayan tüfeklerden ikincil tabancalara farklı birçok silahınız mevcut. Silah çeşitliliği tatmin edici düzeyde. Araçlar da farklılık gösteriyor. Saf boss mücadelelerinden Nemesis savaşına, PvP modda dünyanın dört bir yanından oyuncularla düellolardan "ara ve yok et" görevlerine farklı birçok oyun modu sizi bekliyor.

Ünlü Hollywood ses sanatçılarının seslendirdiği, orijinal ve sürükleyici hikayeye sahip aksiyon yüklü bir FPS oyunu Chase Fire. Türü sevenlere tavsiye ederim.