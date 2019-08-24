Cheez, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal medya uygulamasıdır.

Video izleme ve paylaşmaya yönelik bir uygulama olan Cheez, kolay kullanımı ve zevkli içerikleriyle dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızda eğlenceli videolar izlemek için kullanabileceğiniz uygulamada keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yepyeni konseptleri keşfedebileceğiniz Cheez uygulamasını yakın arkadaşlarınızla birlikte de kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz videoları izleyebilir dilerseniz de kendiniz içerik üretebilirsiniz. Renkli görselleri ve yüksek kullanıcı deneyimi sunan Cheez uygulaması sizleri bekliyor.

Cheez uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.