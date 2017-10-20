Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Chef Wars mobil oyunu, üstün yemek bilginiz ve becerinizi tıpkı bir şef gibi konuşturacağınız keyifli bir rol yapma oyunudur.

Chef Wars mobil oyununda tam bir şef haline gelecek hatta bilmediğiniz, duymadığınız yemekler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Öncelikle televizyon programlarından aşina olduğumuz şef yarışmaları tarzında bir mobil oyun olan Chef Wars, yemekle ilgili olsun ya da olmasın tüm oyuncuların dikkatini çekecektir.

Bir jüri huzurunda yarıştığınız oyunda çeşitli temaların çatısı altında yemekler yapmanız sizden beklenecek. Günün sonunda yarıştığınız şeflerden daha ön plana çıkmanız ve jüriyi etkilemeniz gerek. Oyunun güzel tarafı ise diyar diyar gezip çeşitli malzemeler keşfetmek. Böylelikle yemek alternatiflerinizi de çoğaltabilirsiniz. Keyifle oynayacağınız Chef Wars mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.