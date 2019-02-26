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Chennai Super Kings Battle Of Chepauk 2 1.1.2 (Android)
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Chennai Super Kings Battle Of Chepauk 2

1.1.2
Android
Chennai Super Kings Battle Of Chepauk 2
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Heyecan dolu kriket maçlarının yer aldığı eğlenceli bir spor oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da ücretsiz olarak hizmete sunulan ve heyecan dolu kriket maçların sahne aldığı Chennai Super Kings Battle Of Chepauk 2, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir spor oyunu olarak öne çıkıyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı takım ve birbirinden güçlü birçok kriket oyuncusu yer almaktadır. Toplamda 4 farklı zorluk derecesi bulunmaktadır. Ayrıca arkadaşlarınızla ve dünyanın farklı bölgelerinden oyuncularla birlikte kıyasıya maçlar yapma imkanı sunan multiplayer mod özelliği vardır.

Etkileyici görüntü grafikleri ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda asıl amaç, kriket maçlarına katılarak turnuvalar ve şampiyonalarda birinci olarak kupalar kazanmaktır. Birbirinden güzel kriket sopaları ve çeşitli spor ekipmanlarının yer aldığı bu oyun ile sizlerde heyecan dolu kriket maçları yapabilir ve eşsiz bir deneyim kazanabilirsiniz.

Kolay ve rahat kontrol mekanizması ile sıkılmadan oynayabileceğiniz Chennai Super Kings Battle Of Chepauk 2, beş milyondan fazla spor tutkunu tarafından tercih edilmektedir. Her geçen gün daha fazla oyuncu kitlesine ulaşan bu oyun ile eğlenceli kriket maçları sizleri bekliyor.

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