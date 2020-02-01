Onlarca farklı hikaye arasından dilediğinizi seçerek farklı rollere bürünebileceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılarak soluksuz oynayabileceğiniz Choice Game Library, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan benzersiz bir oyundur.

Etkileyici senaryoları ve sürükleyici hikayeleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı özelliklere sahip başrol kahramanlarından dilediğinizi seçerek farklı hikayelerde görev almaktır.

Dedektif kılığına girerek esrarengiz olayları inceleyebilir ve katillerin izini sürerek cinayetleri aydınlatabilirsiniz. Bir zombi kıyafeti giyerek korku dolu anlara şahit olabilir ya da orta çağda bir sihirbaz olabilirsiniz. Vampir kılığında insanların kanını emen korkunç bir canavara dönüşebilir veya güzel kızların kalplerini çalan yakışıklı bir karakteri kontrol edebilirsiniz.

Çeşitli rollere bürünerek hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle ücretsiz buluşan Choice Game Library, 500 binden fazla kullanıcı tarafından tercih edilen kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.