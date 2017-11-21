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City Vandal - Spray & Run 1.0.6 (Android)
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  5. City Vandal - Spray & Run - Android İçin Kopyacı Tom Oyunu

City Vandal - Spray & Run

1.0.6
Android
City Vandal - Spray & Run
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Kopyacı Tom'un polislere yakalanıp yakalanmaması size bağlı

City Vandal - Spray & Run (Vandal Şehri - Spreyle Boya ve Koş), Cheating Tom Türkçe adıyla Kopyacı Tom’un yeni oyunu. Seri haline gelen popüler Android oyununun yenisinde grafitti yeteneğimizi sergiliyoruz. Ancak ufak bir sorunumuz var; polisler.

Mobil platformda en çok oynanan seri oyunlardan Kopyacı Tom’un sonuncusunda karakterimiz punkçı olarak karşımıza çıkıyor. Kaykayımızla New York şehrinde tur artıyor, metro istasyonunda, sokaklarda vs. spreyimiz ile göze çarpan yerleri boyuyoruz. Grafiti çalışmamız esnasında polislerle karşılaşabiliyoruz. Şehirdeki tüm punkları durdurmaya kararlı olan polislere yakalandığımız anda onca çalışmamız boşa gidiyor.

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