Clan N, klasik atari oyunlarını günümünüzün modern arcade oyunlarıyla birleştiren beat’em up türünde bir mobil aksiyon oyunu. Bu arcade havasında destansı dövüş oyununda tek başınıza veya arkadaşlarınızla savaşacak, savaş sanatında ustalaşacak ve topraklara barışı getireceksiniz. Clan N Android oyunu Google Play’den ücretsiz indirilebilir.

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Hızlı tempolu dünyada ilerlemek için hafif, ağır ve özel saldırılarınızı akıllıca kullanmalısınız. Eski bir uzak doğu temasıyla birçok farklı düşman ve orta/ileri seviyede boss’ların bulunduğu 7 farklı seviyede meydan okuyun.

Clan N kim? Clan N, Uzak Doğu bölgesinde krallığı yok etmek isteyen herkesten korumaya yemin etmiş eski bir samuray grubu. Dört grup üyesi; shinobigatana kullanan ninja Akira, asa çarpıcı Reina, çifte kılıç kullanan Daiki ve orak kullanan keşiş Tarou’dan oluşuyor. Yıllarca süren eğitimin ardından her karakter kendi benzersiz büyülü yeteneklerini ortaya çıkardı. Akira, şimşek çakarlar atıyor, Reina deprem şoklarıyla yeri kontrol ediyor, Daiki şiddetli kasırga dalgalarını döndürüyor, Tarou ejderhalardan yardım çağrısında bulunabiliyor.

Klasik atari oyunlarını günümüzün modern arcade’leri ile harmanlayan hızlı tempolu bir beat’em up

Yüzlerce bölüme ayrılmış 7 seviyeli ana hikaye

4 bot oyuncuyla birlikte oynayabilme

Uzak doğudan ilham alan müzik ve ses efektleri ile akıcı ve temiz piksel tabanlı grafikler

Clan N, dokunmatik arayüzden veya oyun kontrolcüsüyle oynanabiliyor. İlk kez oynadığınızda temelleri öğreten bir eğitim seviyesi sizi karşılıyor.