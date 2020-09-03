Eğer bir zombi vebasıyla kıyameti başlarsa ve insanlar tehlikedeyse ne yapacaksın? Korku, umutsuzluk ve ölüm dünyayı sarıyor. Hayatta kalan az sayıda kişi güvenli bir bölge oluşturdu ve daha fazla savaşçının katılmasını dört gözle bekliyorlar.

Silahı sıkıca tut çünkü çoğunlukla güvendiğin şey olacak. Böyle bir dünya mimarisine dayanarak Cleaner: Bad Blood dünyasında, 15'ten fazla zombi türü var. Bazıları zehir püskürtebilir, bazıları çok hızlı hareket eder ve bazıları çok büyüktür.

Özel beceri ve davranışlara sahip zombi mutantlarına dikkat edin. Tereddüt etmeden hayatları öldürüyorlar. Hayatta nasıl kalınır? Güvenli bölgeye ulaşmak için bir dizi tehlikeden geçebilir misiniz?

Mümkün olduğunca hayatta kalma malzemeleri alın. Bir savaşçı olma yolunda av tüfeği ve lazer tabancasıyla donatılmış tank da dahil olmak üzere 20'den fazla silah türünü bulabilirsiniz.