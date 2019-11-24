Cleon - Warrior Fall

Şeytana karşı sonu gelmez bir savaşa mahkum olmuş efsanevi kahramanların kontrolünü ele geçir. Burası Cleon, oyuncu olarak yeraltı dünyasıyla amansız bir savaşa gireceğin bu macerada canavarları, şeytanları ve molozları vurup parçalayacağın bir yola gireceksin.

Cleon'da kudretli bir kahraman senin kontrolünde olacak, canavarlarla dolu bitmek tükenmez düzeylerde karşına çıkanı vurup parçalayacağın bir savaşın parçası olacaksın... Nokta atışları ve zaman hassasiyetli dokunma mekanizması sayesinde düşmanları yok etmek hiç bu kadar mükemmel ve bağımlılık yapıcı olmamıştı.

İlerledikçe kahramanının silahları yükseltilip daha da güçlenecek ve her dokunuşun destansı bir yumruğa bürünüp daha da fazla zarar verecek!