Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Clone Armies, farklı birliklerden oluşan büyük bir ordu kurarak düşman askerleriyle mücadele edeceğiniz ve bölgede güvenliği sağlamak için zorlu görevler üstleneceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve silahlara sahip onlarca askerden kurulu güçlü bir orduyu yöneterek düşman birliklerini etkisiz hale getirmek ve bölgeyi her türlü tehlikeye karşı koruma altına almaktır. Çeşitli tuzaklarla donatılmış engebeli savaş parkurlarında mücadele ederek ordunuza saldıran tüm askerleri öldürmeli ve görevleri tamamlayarak ganimet toplamalısınız.

Oyunda alev silahı, roket atar, dürbünlü tüfek, makineli tüfek avcı tüfeği, tabanca ve daha onlarca farklı silahı kullanan farklı birlikler yer almaktadır. Aksiyon oyunları arasında bulunan Clone Armies ile istediğiniz askerleri kullanarak kendi ordunuzu kurabilir ve savaşa başlayabilirsiniz.