Club Manager

Menajerlik oyunlarına meraklı mısınız? Bu menajerlik oyununun keyfini ücretsiz yaşayın! 2019'un kart içeren en iyi futbol menajeri oyununda menajer olun.

Takımınızı zafere taşıyın ve futbol menajerliğinde kendinizi kanıtlayın! Menajer olarak sorumlu olduğunuz kulübünüze daha iyi oyuncular, eşyalar ve yükseltmeler katmak için, futbol kartları içeren kart paketlerini açın. Ayrıca istediğiniz zaman online futbol maçlarının simülasyonunu oynatın.

Teknik direktör olarak istediğiniz zaman futbol maçları oynayın: Her gün birçok lig ve hazırlık maçı oynayabilirsiniz. Zorluk çekmeden kullanacağınız oyundaki kullanıcı arabirimiyle ilk 11'inizi ve kulübünüzü rahatlıkla yönetebilirsiniz. Oyun içindeki anında sohbet özelliği sayesinde dünyadaki diğer futbol menajerleriyle sohbet edin.



