Her durumda takımı istediğiniz gibi geliştirebilir ve şekillendirebilir, beğendiğiniz antrenörleri işe alabilir, kupalar kazandıracak oyuncuları transfer edebilir ve futbol kulübünüzün tüm günlük işleriyle ilgilenebilirsiniz.

Club Soccer Director 2021 kadar başka hiçbir futbol menajerlik oyunu size kulübün tüm yönlerini yönetme ve antrenör üzerinde bu kadar etki sahibi olma fırsatı vermiyor.

Kulüp sahiplerini ve yönetim kurulunu başarıya ulaştırabilecek misiniz, antrenör ve oyuncuları mutlu edebilecek misiniz, yepyeni taraftarlar kazanabilecek misiniz?

En iyi futbol menajerlerinden biri olmak için tüm dünyadan futbol menajerlerine katıl ve futbolun rakipsiz coşkusunu yaşa.

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