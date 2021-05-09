Clubhouse, davetiye ile üye olunabilen popüler sesli sohbet uygulaması. Beta aşamasında iOS platformuna çıkış yapan uygulama artık Android platformunda. Teknoloji, spor, eğlence, yerler, yaşam, sanat, sağlık ve daha pek çok alanda sohbetlerin gerçekleştiği Clubhouse’a katılmak için hemen yukarıdaki Clubhouse İndir butonuna dokunun. Clubhouse Android uygulamasını telefonunuza ücretsiz indirebilir, davetiye ile platforma katılabilirsiniz.

Clubhouse Android İndir

Clubhouse nedir? Clubhouse, dünyanın her yerinden insanların gerçek zamanlı olarak konuşmak, dinlemek ve birbirlerinden bi’ şeyler öğrenmek için bir araya geldiği ses temelli yeni bir sosyal ağ platformu.

İnsanların buluştuğu, konuştuğu ve fikirlerini özgürce paylaşabildiği harika bir yer olan Clubhouse’u diğer sosyal ağlardan ayıran sadece sesli olması. Fotoğraf, video paylaşımı yapılamıyor. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre ister konuşmacı ister dinleyici olarak katılıp istedikleri zaman çıkabiliyor. Clubhouse’a davet ile katılınabiliyor. Zaten Clubhouse’ta olan birinden davetiye alınmadan platforma dahil olunamıyor; uygulamayı direkt indirenler uyarı mesajıyla karşılaşıyor. Dünyanın en zengin ve tanınan isimlerinin de katıldığı sosyal ağda kullanıcılar başkalarının kurduğu odalara katılabildiği gibi kendi odalarını da kurabiliyor. Hemen her konuda sohbetler yapılıyor. Bir odada genellikle az sayıda insan konuşmacı olarak bulunuyor, diğer herkes sadece dinleyebiliyor, el kaldırarak konuşmak için izin alabiliyor. Konuşmalar kaydedilmiyor, canlı olarak kaydediliyor, sonradan dinleme şansı sunulmuyor.

Clubhouse Nasıl Kullanılır?

Clubhouse ne olduğu hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur. Peki, Clubhouse’a nasıl girilir? Clubhouse’a nasıl üye olunur? Clubhouse nasıl kullanılır? Clubhouse nasıl davetiye gönderilir? İşte Clubhouse kullanımı;

Davetiye dağıtanları bulun: Clubhouse sadece davetiye ile üyelik alıyor ancak kullanıcı sayısı hızla arttığından davetiye bulmanız çok ta zor değil. Clubhouse’ta bir arkadaşınız olmasa bile kayıt olabilirsiniz. Profilinizi oluşturduktan, iletişim bilgilerinizi verdikten ve ilgilendiğiniz konuları seçtikten sonra bekleme listesine katıldığınızı belirten bir ekran karşınıza çıkıyor. Clubhouse’taki kişiler bekleme listesine katıldığınıza dair bilgilendirilecek ve sizi platforma dahil etmek için davet edebilecek. Birinden davet aldığınızda davetinizi gönderdikleri telefon numarasıyla kayıt olmanız gerekiyor. Kaydolduğunuzda bir e-posta adresi eklemeniz isteniyor. Ayrıca bir fotoğraf, kullanıcı adı ve şifre de seçiyorsunuz. Twitter hesabınızı bağlayarak bu süreci kısaltabilirsiniz.

İlgilendiğiniz konuları seçin ve kullanıcıları takip edin: Kayıt esnasında bazı temel bilgileri verdikten sonra Clubhouse’un size önereceği içeriği özelleştirmesine yardımcı olması için uzun listeden en çok ilgilendiğiniz konuları seçebilirsiniz. Ardından Clubhouse hem tanıyor olabileceğiniz kişileri hem de takip etmek isteyebileceğiniz ilgi alanları önermek için sizden kişilerinize erişim izni istiyor. Herhangi bir konu seçmek ve herhangi bir kişiyi takip etmek istemiyorsanız sorun değil; hepsini daha sonra yapabilirsiniz.

Profilinizi ayarlayın: Profilinizin otomatik oluşturulması için Clubhouse’u Twitter hesabınıza bağlamayı düşünmüyorsanız, fotoğraf ekleyerek veya değiştirerek, hobi, ilgi alanlarınız, çalıştığınız şirket veya sektörü yazarak bir profil oluşturabilirsiniz. Profil açıklamasının olası takipçilerin sizi takip edip etmeme kararı vermelerinde faydası olacaktır. Twitter ve Instagram’ı bağlayarak profilinizi tamamlayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda bu kanallardaki profillerinize bağlı Twitter ve Instagram simgeleri açıklamanızın altında görünecektir.

Ana sayfada ilerleyin: Profilinizi oluşturduktan sonra keşfetmeye hazırlanın. İlk göz atacağınız yer Clubhouse’un ana sayfası. Bunun için bir simge olmasa da uygulamadaki herhangi bir sayfanın sol üst köşesinde geri butonuna dokunarak ana sayfaya gidebilirsiniz.

Diğer kullanıcıları, kulüpleri ve odaları bulmak için Keşfet sayfasını kullanın: Ana sayfanın size gösterdikleri ilginizi çekmedi mi? Clubhouse’un Keşfet sayfasını görmek için büyüteç simgesine dokunun. Oradan takip edeceğiniz kişi önerilerini alabilir ve dokunarak devam eden odaları, kişileri veya onlarla ilgili kulüpleri görebilirsiniz. Tartışacağınız kullanıcıları veya kulüpleri aramak için bu sekmenin arama özelliğini de kullanabilirsiniz.

Kulüplere katılın: Kulüpler, Facebook veya LinkedIn grupları özelliğine benzer şekilde aynı belirli konularla ilgilenen kullanıcı gruplarıdır. Bir kulübe katıldığınızda onun ev sahipliği yaptığı odaların bildirimlerini görebilirsiniz. Benzer ilgi alanlarına sahip Clubhouse kullanıcılarını bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için de kulüpleri kullanabilirsiniz. Kulüpleri bulmak için Keşfet sekmesine göz atabilir veya arama çubuğuna dokunabilir, kulüpleri seçip bir konuda arama yapabilirsiniz. Profil sayfasına gidip Follow’a dokunarak kulübe katılabilirsiniz. Yöneticileri bir oda başlattığında bildirim alırsınız. Katıldığınız kulüpten daha sonra ayrılmak isteyebilirsiniz. Following butonuna dokunarak takip etmeyi bırakabilirsiniz.

Kulüp kurun: Clubhouse’ta üç tartışma veya odaya ev sahipliği yaptıktan sonra kulüp kurmak için başvuru yapabilirsiniz. Ayarlamak için, profilinize gidin ve sağ üst köşedeki dişli simgesine dokunun. Ayarlar sayfasından kulüp başvuru bağlantısının yanı sıra kulüp kuralları ve başvuru talimatlarının bulunduğu Clubhouse Bilgi Merkezi’ne ulaşabilirsiniz. Clubhouse kulübü onayladıktan sonra uygulama bildirimi görürsünüz ve kulüp adına kulüp profili düzenleme ve odaları başlatma imkanına sahip olursunuz. Şu anda sadece tek kulüp yönetimine izin veriliyor.

Bir odaya katılın: Bir oda veya sesli sohbet odası gördüğünüzde ve katılmak istediğinizde tek yapmanız gereken dinlemek için dokunmaktır. Bir odaya girdiğinizde otomatik otomatik dinleyici olarak sessize alınırsınız. Ekranın üst kısmında oda konuşmacılarını ve moderatörlerini görürsünüz. Oda ekranının konuşmacıları öne çıkaran etkisiz alannı moderatörler tarafından sahne olarak adlandırılıyor. Sahne altında “Konuşmacıların ardından gelenler/Followed by speakers” başlığı altında konuşmacıların takip ettiği katılımcıları, “Odadaki diğer kişiler/Others in the room” altında da genel katılımcıların bir listesini görürsünüz. Sahnede olmayan tüm katılımcılar sessize alınır, sahneye davet edilmedikçe konuşamazlar.

Konuşmacı olarak katılın: Konuşmak mı istiyorsunuz? Konuşmacı istek listesine eklenmek için sağ alttaki el simgesine dokunun. Elinizi kaldırdığınızda moderatör konuşma talebinize ilişkin bilgilendirilir, moderatör sizi sessize alabilir veya görmezden gelebilir. Moderatör sizi sessize alırsa, adınız ve simgeniz konuşmacı aşamasına taşınır, sorunuzu sorabilirsiniz. Fazla söz almamalı, başkalarının konuşamasına da izin vermeli, moderatörler tarafından verilen oda kurallarına uymalısınız. Bu sayede mümkün olduğunca uzun süre konuşmacı olarak kalırsınız.

Arkadaşlarınızı bir odaya ekleyin: Dinlediğiniz bir odayı sevdiniz, arkadaşlarınızın da tartışmayı duymasını mı istiyorsunuz? Takipçi seçip eklemek için odanın alt gezinme bölümündeki + butonuna basın.

Odadan ayrılın: Clubhouse’un yapısı gereği birden fazla moderatörün bulunduğu odalar saatlerce hatta günlerce açık kalabilir, sohbet ilginizi çekmediyse odayı terk etmekten kaçınmayın. Tek yapmanız gereken Leave/Ayrıl’a dokunmak. Konuşmadan çıkmadan uygulamada gezinmek isterseniz, “All rooms/Tüm odalar”a dokunarak odayı arka plana alabilirsiniz. Başka bir tartışmaya katıldığınızda bu odadan otomatik olarak çıkarılırsınız.

Yaklaşan odaları görün: Şu anda bir odayı dinleyecek vaktiniz yok, daha sonra keşfetmek mi istiyorsunuz? Yaklaşan oda önerilerini görmek için takvim simgesine dokunun. İlgilendiğiniz bir oda görürseniz, etkinlik başladığında bildirilmek için bildirim sembolüne dokunun. Planlanan odaya dokunarak sosyal medyada paylaşabilir veya takviminize bir hatırlatıcı ekleyebilirsiniz.

Arkadaşlarınızı davet edin: Clubhouse’a katıldığınızda iki davetiye alırsınız, sonra davet sayeniz artabilir. Rehberinizde Clubhouse’a katılmak isteyen biri varsa kişi listenizi aramak ve davet etmek için açık bir davetiyeye benzeyen simgeye dokunun. Birini davet ettiğinizde nasıl katılacağına dair talimatları içeren bir mesaj gönderilir.

Bir oda başlatın veya planlayın: Clubhouse’daki herkes aşağıdaki odalardan birini başlatabilir veya planlayabilir:

Kapalı: Yalnızca odaya davet ettiğiniz kişilere açıktır. Sosyal: Yalnızca takipçilerinize açık bir odadır. Açık: Clubhouse uygulamasındaki herkese açık bir odadır.

Bir odayı otomatik olarak başlatmak için, “Start a room/Oda başlat” butonuna dokunun. Takipçilerinizden hangilerinin çevrimiçi olduğunu görmek ve doğrudan onlarla odaları başlatmak için “Start a room” butonunun yanındaki simgeye dokunun. Bir oda planlamak için, Upcoming for you/Sizin için yaklaşan sekmesine gidin ve önceden planlamak için sağ üstteki takvim simgesine dokunun.

Anında bir oda başlatmak için “Start a room”a dokunun, bir konu ekleyin ve gizlilik ayarlarınızı seçin. Oda başlatıldığında, gizlilik ayarını Kapalı’dan Sosyal’e veya tamamen Açık’a çevirebilirsiniz. Ancak konuyu değiştiremezsiniz. Oda açıldığında anında moderatör olarak atanırsınız. Odadan çıkıp tekrar gelseniz bile moderatör ayrıcalıklarını korursunuz. Bir oda planlamak için takvim simgesine dokunduğunuzda etkinlik adı, yardımcılar veya moderatörler, ilk konuk listesi, tarih ve tam açıklama belirlemenize olanak tanıyan bir sayfa görürsünüz. Yayınla’ya bastığınızda etkinlik Gelecek/Upcoming sekmesinde görünür. Zamanı geldiğinde siz veya moderatörleriniz başlatmak üzere odaya girersiniz.

Aşağıdaki kurallara uymamak Clubhouse hesabınızın kapatılmasına neden olabilir;