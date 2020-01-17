Cluck Night oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz çizgi film tarzı aksiyon oyunudur.

Cluck Night oyununun hikayesini merak ediyor musunuz?

Cluck Night'ın Korku Çiftliği'nde bir insan veya tavuğun rolünü üstlenebilirsin. Bir grup sıkılmış uzaylı bir gezinti sırasında 4 kümes hayvanını yanlarına ışınladı ve Dünya'ya geri gönermeden önce onlarda birkaç değişiklik yaptı. Bu Dünya dışı yolculukta insanları endişeli bırakan tuhaf yeteneklerle donatıldı. Güçleriyle Dünya'yı ele geçirmeye çalışabilirler. Hayvanları köleleştirrmek insanlara hitap eden bir olasılık değildi. Bu nedenle en doğru kararı vererek 4 kümes hayvanını uzman bir çiftlikte kilitlediler. Yapılan değişiklikler onlara gelişmiş beyin gücü ve aşırı güç vermiş olabilir fakat onlar sonuçta birer tavuklar. Zavallı tavuklar güneş doğmadan önce Korku Çiftliğinden kaçacak mı? Yoksa insanlık, evrim zincirinin tepesindeki haklı yerlerini korumayı başaracak mı?

Kümes hayvanı çobanının bir görevi var: küçük tavukları yakalamak ve harika bir tavuk yemeği için onları kızartmak.

Şu anki listede on karakter var: kızarmış tavuk dükkanı sahibi Leon, sevimli küçük kız Rita, hizmetçi Kelly, bir yumurta tavuğu ve daha fazlası! Göz kamaştırıcı bir tavus kuşuna dönüştüren kilidini açmanız gerekiyor ve kullanmanız için onlarca şık görünüm de var!

Çalışan bir kümes hayvanı olarak oynamayı seçerseniz eşsiz yeteneklerinizi kullanın ve arkadaşlarınıza zafer kazanmalarında yardımcı olun!

Bunun yerine, kümes hayvanı sürüsü olarak oynamayı tercih ederseniz, elinizde silahla tavuk kovalarken temponuzu siz belirlersiniz!

Heyecan dolu çizgi filmleri aratmayan bu oyunda büyüleyici bir atmosfer bulunmakta. Aksiyonun hat safhada olduğu oyun sizleri çok eğlendirecek. Siz de bu eğlenceye ortak olmak istiyorsanız oyunu hemen indirin ve oynamaya başlayın.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.