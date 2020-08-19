Coffee Shop 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Bir fincan kahveye ne dersiniz? Müşterilerinize sıcak ve güzel sunumlu kahveler ikram etmeye hazır olun. Çünkü bu oyunda sen bir kafenin sahibisin. Kafeni büyütmek ve iyi paralar kazanmak için efsane fincanlar hazırlaman gerekir.

Yaratıcılığını konuşturmanın zamanı geldi. Sunumlarını hazırlarken yardımcı malzemelerden yardım alabilirsin. Çılgın bir barista olup çok farklı desen ve renklerde fincanlar hazırlayabilirsin.

En kısa sürede olabildiğince çok fincan kahve yapın veya hata yapma şansı olmayan mükemmel bardak serileri sunarak kendinize meydan okuyun. Böylece oyunun ustası olabilirsin.

Harika tasarımı ve renkli grafikleriyle oldukça dikkat çeken bir oyun. Sen de çılgın bir barista olmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.