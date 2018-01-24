Color by Number uygulaması her yaşa uygun içeriğiyle Android cihazlarınızda dinlendirici bir aktivite sunuyor.

Sayıları takip ederek boyama yapabileceğiniz Color by Number uygulamasında hem çocuklar hem de yetişkinler için uygun boyama kitabı niteliği taşıyor. Boyama görsellerinde sayıları takip ederek oldukça eğlenceli ve dinlendirici bir şekilde vakit geçirebileceğiniz uygulama, çalışmalarınızı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşma imkanı da sunuyor.

Çalışma sayfalarında sayılarla belirlenen alanları aynı renklerde boyamanız gereken uygulamada, My Gallery sayfasından önceki çalışmalarınızı görebilirsiniz. Çocuklarınızın güvenli bir şekilde kullanabileceği Color by Number uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, hem çocuğunuz hem de siz keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri