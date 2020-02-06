Color Hop 3D, daha önce duyduğunuz pek çok şarkının ritmini oyunla birleştiriyor. Anahtar, topunuzun yanlış renk fayanslarına atlamasına izin vermeyecek ve melodiyi dinleyerek doğru adımları atın.

Refleksleri ve becerilerini test et. Her seviyenin sizin için sahip olduğu sürprizleri ve harikaları görün. Color Hop 3D, renk yolunun sonuna kadar fayanslarda topun zıplamasına dayanan bir beceri oyunudur. Bu ücretsiz oyun, oyuncular ve müzikseverlerde yepyeni bir deneyim yaratacak.

Karo renginde topları atlamak için ekranı kaydırarak topu atlatın ve dikkatlice kontrol ederek ritmin tadını çıkarın. Sakin olun ve bu top oyununda mümkün olduğunca ileri gidin.