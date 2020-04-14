ColorFil uygulaması ile Android cihazlarınızdan boyama yaparak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Yetişkinler için boyama uygulaması olarak öne çıkan ColorFil, boş zamanlarınızı keyifli hale getirecek özellikleri sizlere sunuyor. Zihninizi boşaltarak stresinizi atabilmenize yardımcı olan ColorFil uygulamasında çiçekler, hayvanlar, desenler ve mandalalar gibi birçok farklı boyama şablonu bulunuyor.

Kendi paletinizi yaparak çeşit çeşit renk seçeneklerini kullanabileceğiniz ColorFil uygulamasında, hayal gücünüzü kullanarak oldukça hoş çalışmalara imza atabilirsiniz. Her yaş grubuna hitap eden şablonlara sahip olan uygulamada, renkleri karıştırarak yeni renkler de elde edebiliyorsunuz. Oluşturduğunuz tasarımlara filtre ekleyebileceğiniz, fırça seçeneklerini kullanabileceğiniz ColorFil uygulamasında dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak sadece çizime odaklanabiliyorsunuz. Eğer siz de stres atmak, boş vaktinizi değerlendirmek ve keyifli vakit geçirmek istiyorsanız ColorFil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.