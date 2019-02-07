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Commando Fire Go 1.1.1 (Android)
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  5. Commando Fire Go - Android İçin FPS Oyunu

Commando Fire Go

1.1.1
Android
Commando Fire Go
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Çizgi roman stili grafikleriyle dikkat çeken mobil FPS oyunu

Commando Fire Go, çizgi roman stili yüksek kalitede grafiklere sahip, ara diyaloglarıyla dikkat çeken mobil FPS oyunu. Geliştiricinin zırhlı birinci şahıs nişancı - keskin nişancı oyunu olarak tanımladığı yapımda dört farklı mod seçeneği bulunuyor. Askeri savaş oyunlarını seviyorsanız, tavsiye ederim.

İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan FPS oyununda kimi zaman görevlere katılıyor, kimi zaman hayatta kalma mücadelesi veriyor, kimi zaman günlük meydan okumalara katılıyor, kimi zaman da nişancılık yeteneğinizi sınıyorsunuz. Tabanca, tüfek, hafif makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, ağır makineli silahlar ve daha birçok silaha sahipsiniz. Her silahın kendi çeşitli konfigürasyonları var, üst konfigürasyona kadar yükseltme yapabiliyorsunuz. Günlük görevlere girer, tamamlamayı başarırsanız ücretsiz silah kazanıyorsunuz.

 

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