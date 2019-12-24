Concert Kings Music Tycoon

Profesyonel bir müzik grubu yöneticisi olun ve bu rock-tapper oyununda genişleyen bir müzik imparatorluğu kurun. Zenginlik kazanmak için müzik notaları topla, epik yükseltmeler için harca. Sen stüdyoda değilken bile para kazanacaksın!

Daha iyi bir sahne satın alın, daha büyük mekanlarda oynayın, yeni yetenekler toplayın, orijinal rock ve pop müziği çalın ve etkileyicileri şöhret ve servet kazanma yolculuğunuzda etkileyin.

Bu boş iş adamı oyununda müzik endüstrisinin zirvesine yükselirken para kazanın. Ne kadar hızlı dokunur ve kaydırırsanız, o kadar çabuk zenginleşirsiniz. İmparatorluğunuzu büyütmek için milyonlarınızı stratejik yükseltmelere harcayın.

Şimdiye kadarki en iyi grubu oluşturmak için kendi benzersiz yetenekleri ve stilleriyle bir düzineden fazla sanatçıyı işe alın. Kazançlarını artırmak ve görünüşlerini geliştirmek için yükseltmeleri satın alın. Müzisyenleri yeteneklerine veya harika görünümlerine göre karıştırın ve eşleştirin.