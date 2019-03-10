Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza indirebileceğiniz Cookie Swirl World, yüz binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan macera dolu eğlenceli bir oyundur.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve etkileyici grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sevimli karakterler yardımıyla çeşitli görevleri yerine getirerek seviye atlamak ve farklı bölümlerin kilidini açmaktır. Oyunda hastanede evcil hayvanlara yardım edebilir, pastanede birbirinden lezzetli kekler yapabilir, fırında farklı pizzalar pişirebilir, alışveriş merkezlerinden giyecek, yiyecek, oyuncak ve daha birçok farklı ürün alabilirsiniz.

Oyun içerisinde onlarca farklı bölüm ve karakter yer almaktadır. Size verilen görevleri yerine getirerek seviye atlayabilir ve sonraki bölümleri aktifleştirebilirsiniz. Oyunda farklı görevler üstlenebileceğiniz birçok alan bulunmaktadır. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynanan ve ücretsiz olarak sunulan Cookie Swirl World, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.