Topu ağlarla buluşturmadan önce rakip takımı vurmadığından emin ol. Cool Goal ile tanış: nişan alma, vurma ve mantık becerilerini sınayan futbol oyunu.

Görevin, her seferinde mükemmel golü atmak. Bunu yapmak için sen ve kale arasına girmek için ellerinden gelen her şeyi yapacak olan sayısız rakip oyuncuyu atlattığından emin olman gerekecek. Top becerilerinin yanı sıra beyin gücünü de sınayan yeni nesil bir futbol oyununu deneyimle.

Top oyununu geliştirip futbol sanatında ustalaşırken sonsuza yakın oyun deneyiminde sayısız bulmacayı keşfet. Topuna bir futbol süperstarı gibi sihirli biçimde falso vermene olanak sağlayan falsolu top özelliği gibi heyecan verici işleyişe kucak aç. Ayrıca, mükemmel bir gol attığında topunun alev almasını izle. Bu futbol oyununun ne kadar çılgınlaşabileceğine inanamayacaksın!