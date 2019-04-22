Farklı renklerdeki çantaları fırlatarak delikten geçirmeye çalışacağınız ve eğlenceli anlar yaşayacağınız Cornhole Ultimate: 3D Bag Toss, mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici 3 boyutlu grafikler ve keyif verici ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, uzun ve geniş bir tahtanın üstünde bulunan yuvarlak deliğe çantaları fırlatmak ve çantaları delikten geçirerek puan toplamaktır. Topladığınız puanları kullanarak farklı çantaların ve platformların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca seviye atlayarak daha zor bölümlerde yarışabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı yarış alanı ve birbirinden zorlu birçok bölüm yer almaktadır. Ayrıca farklı renkte ve boyutta birçok çanta bulunmaktadır. Çevrimiçi modu sayesinde dünyanın farklı bölgelerinde bulunan oyunculara karşı mücadele edebilir ve zirve yarışında adınızı üst sıralara taşıyabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Cornhole Ultimate: 3D Bag Toss, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eşsiz bir oyundur.