Cover Strike - 3D Team Shooter, internetsiz oynanabilen mobil FPS oyunu. Takımlı mücadelenin gerçekleştiği birinci şahıs nişancı oyunu Anroid platformuna özel çıkış yapıyor. FPS oyunları seviyorsanız tavsiye ederim. Sadece 59MB boyutunda olmasına rağmen üstün olmasa da kaliteli grafikler sunuyor. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Sadece Android telefonlarda oynanabilen, yüksek sistem gereksinimi istemeyen (düşük donanımlı/alt seviye telefonlar için optimize edilmiş) FPS oyunu Cover Strike (CS), internet bağlantısına ihtiyaç duymuyor.

Takım kurup arenaya çıkıyor ve takımınızla birlikte tüm düşmanları temizlemeye çalışıyorsunuz. Yarı-otomatik tabanca Desert Eagle, AK47 diğer adıyla Kalaşnikof ya da Keleş, Amerika’ın standart piyade tüfeği olan M16’dan sonra en çok kullanılan tüfek M4, Keskin Nişancı Tüfeği (AWP), Amerikan yapımı çok namlulu ve hızlı ateş eden makineli tüfek GATLIN, teröristleri öldürmek için kullanabileceğiniz silahlar arasında. Harita sayısı da bir hayli fazla ve her haritada farklı taktik izleyerek ilerlemeniz gerekiyor.