İnek ve domuzun birlikte yaşadığı bir köy artık yaşanamayacak hale gelmiştir. Yanardağlar köyü alev altına aldığı için köyden kaçan inek ve domuzun macerasına tanıklık etmeye hazır mısınız? Artık i nek ve domuzla yeni dünyaya geçme zamanı.

Aslında çok basit ve farklı bir konuya sahip olan Cow Pig Run, oyuncularına sonsuz koşuyu iki farklı karakterle birlikte sunuyor. Tabiki ineğin de domuzun da farklı özellikleri bulunuyor. Örneğin; kalabalık bölgelerden geçiyorken ineği kullanmalı ve yolunuzu açmalısınız. Aynı şekilde domuz ile ufak yollardan geçmek çok daha kolay olacaktır.

Ancak oyundaki yönetmeniz gereken köy halkı da yer alıyor. Unutmayın! İ nek duvarları kırar, domuz zararlı gıdaları yer ve insan malları toplar.

Cow Pig Run Özellikleri