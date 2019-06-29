Bir kovboy karakterini yöneterek at üstünde kement atmak için çaba göstereceğiniz ve çeşitli hayvanları avlayarak para kazanabileceğiniz Cowboy, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici kovboy müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, at üstünde ilerleyerek önünüzden koşan çeşitli hayvanlara kement atmak ve onları avlayarak görevleri tamamlamaktır. Kement atarak yakaladığınız hayvanlardan geniş bir koleksiyon oluşturabilir ve hayvanat bahçenize her türden hayvanı koyabilirsiniz. Oyunda ipi ne kadar uzağa fırlatırsanız, o kadar çok puan kazanırsınız. İnternet bağlantısına gerek duymadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kement atarak fil, inek, geyik, panda, zebra, kanguru, sincap, sığır ve daha onlarca farklı hayvanı yakalayabilirsiniz. Yakaladığınız hayvanın türüne göre puan toplayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunculara Android ve İOS olmak üzere iki farklı platformda hizmet veren Cowboy, ücretsiz olarak erişebileceğiniz kaliteli bir oyundur.