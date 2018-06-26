Creative Destruction, Fortnite Mobile benzeri online hayatta kalma oyunları arasında en iyisi diyebilirim. İlk olarak Android telefon kullanıcılarına merhaba diyen oyunda 100 oyuncu devasa bir haritada mücadele ediyor. Yıkıp dökme, inşa etme, savunma, kısaca her türlü aksiyonu alabildiğiniz harika bir sandbox survival oyunu. Grafikler de şahane!

Mobil platformda ücretsiz oynanabilir en iyi Fortnite benzeri oyun diyebilirim. Creative Destruction, oyuncuları her şeyin yok edilebilir olduğu bir dünyada buluşturuyor. 13 farklı topraktan oluşan 4x4 km büyüklükte oldukça geniş bir haritada 100 oyuncu hayatta kalma mücadelesi veriyor. Klasik olarak paraşütle atlayışınızı gerçekleştirdikten sonra toprakları karış karış gezerek kendinizi savunabileceğiniz bir şeyler arıyorsunuz. Fortnite’da olduğu gibi düşmanlarınıza karşı üstünlük kurmak için binalar inşa edebiliyorsunuz. Çevrenizde gördüğünüz her şey yok edilebilir nitelikte.

FPS (Birinci Şahıs Nişancı) ve TPS (Üçüncü Şahıs Nişancı) modunda oynamayı destekleyen Creative Destruction, Türkçe dil desteği sunmaması dışında eksik içermiyor.