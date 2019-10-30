Mobil platformda Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Cricket Megastar, kriket sporunda kariyer yaparak profesyonel bir sporcu olmak için mücadele edeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Oyunda onlarca farklı karakter ve birbirinden güzel yüzlerce kriket sopası yer almaktadır. Ayrıca birçok olimpik yapıya sahip stat ve karakterlerinizi özelleştirmek için kullanabileceğiniz sayısız kıyafet yer almaktadır. Dilediğiniz sporcuyu seçerek nefes kesen maçlara çıkabilir ve zorlu turnuvalarda mücadele edebilirsiniz. Yüksek puan toplayarak yeni karakterlerin kilidini açabilir ve farklı sopalar satın alabilirsiniz.

Gerçekçi grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, kriket sporu üzerine kendinize uzun bir kariyer planlaması yapmak ve zorlu yollardan geçerek dünyanın en iyi kriketçilerden biri olmaktır. Vuruş becerilerinizi geliştirerek maçlarda topu en uzağa atabilir ve maksimum puana ulaşarak seviye atlayabilirsiniz.

Milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren Cricket Megastar, mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan sıra dışı bir oyundur.