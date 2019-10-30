Mobil platformda 3’ncü mobil oyununu yayınlayan Anbsoft yine oyuncuların yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Mobil rol oyunları arasında yer alan CrimsonHeart2 ile fantastik bir dünyada rol oyunu oynayacak ve birbirinden farklı düşmanlar ile karşı karşıya geleceğiz. Heyecan verici birden fazla derin hikâyenin yer aldığı yapımda oyuncular 4 farklı karakterden birini seçecek ve rol dünyasına dahil olacaklar.

Her karakterin farklı özellikleri ve farklı geçmişleri olacak. 400’den fazla kostümün ve farklı eşyaların yer aldığı yapımda oyuncular unutulmuş zindanlara giriş yapacak ve yeni eşyalar da keşfedebilecekler. PvP savaşları ile benzersiz düşmanlar ile savaşarak hayatta kalmaya çalışacak, her savaş sonrasında da çeşitli ödüllerin sahibi olabileceğiz.

Yapım mobil oyuncular tarafından 4.0 olarak değerlendirildi.