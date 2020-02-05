Cross Fight, sokak kavgasına karıştığınız süper eğlenceli bir Android oyunu. Bölüm bölüm ilerleyen oyunda adamlarınızı toplayıp direk kavgaya dalıyorsunuz. Başlangıçta az sayıda adamınız var ve trafiğe neredeyse kapalı bir alanda dövüşüyorsunuz. İlerledikçe adamlarınız dolayısıyla da düşmanınız güçleniyor, tehlikeli yolların ortasında kavgaya tutuşuyorsunuz.

Kavga - dövüş oyunlarını seviyorsanız Cross Fight’ı kesinlikle Android telefonunuza indirmelisiniz. Oyunda amaç karşı tarafın tüm adamlarını dövmek. Yumruklarınız, tekmeleriniz dışında bir silahınız yok. Trafiğe dikkat ederek düşmanınıza yaklaşıyor ve tekme tokat dalıyorsunuz. Kavgalar adam sayısına göre uzun veya kısa sürüyor. Bölümler giderek zorlaşıyor. Bu arada oyunun kontrolleri çok basit. Basit sürükleme hareketiyle adamlarınızı kontrol ediyor, kavgaya sokuyorsunuz. Adamlarınızı geliştirmek de zahmetsiz ve para harcamanız gerekmiyor. Kavgadan kazandığınız altınları kullanabiliyorsunuz.