Cubik: Fizik tabanlı yerel 2 3 4 kişilik oyunlar
Cubik, aynı telefon üzerinden 2 3 4 kişilik oynanabilen fizik tabanlı arcade oyunlar sunuyor. Arkadaşlarınızla, sevgilinizle, ailenizle birlikte oynayabileceğiniz güldüren 12 mini oyun mevcut ve haftalık olarak güncelleniyor.
Aynı cihazda sevdiklerinizle birlikte oynaytabileceğiniz eğlencelik oyunlar arasında yok yok. Arenada rakiplerinizi dışarı itmeye çalıştığınız Sumos, bitiş çizgisine ulaşma mücadelesi verdiğiniz Runner, kutuları siper yaparak düşmanları öldürdüğünüz Combat, refleksleri test eden yarış oyunu Arabalar, vurulduğunuz an oyuna veda ettiğiniz Tank Savaşı, Balık Tutma, Tavuk Kovalamaca, Futbol, Kaçış ve daha saymakla bitiremeyeceğim oyun sizi bekliyor.
Cubik Android Özellikleri
- Basit ve eğlenceli tek tuş kontroller
- Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte oynayın
- Özel oyun oluşturun. Kendi oyun ayarlarınızı oluşturun. (Karakter hızı veya şarjör yükleme süresi gibi)
- Tek oyuncu yapay zeka. İnternet bağlantınız olmadığında akıllı botlara karşı oynayın!
- Aynı cihazda 4 oyuncuya kadar yerel oyun
- 12 farklı mini oyun (Her hafta yeni oyun geliyor)
- Oyuncularınızı özelleştirin, kazanılan altınlarla yeni öğelerin kilidini açın!
- Farklı türde oyun haritalarının kilidini açabilirsiniz
- Fizik tabanlı komik karakterler
- Günlük ödül sistemi
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