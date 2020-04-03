Cubik, aynı telefon üzerinden 2 3 4 kişilik oynanabilen fizik tabanlı arcade oyunlar sunuyor. Arkadaşlarınızla, sevgilinizle, ailenizle birlikte oynayabileceğiniz güldüren 12 mini oyun mevcut ve haftalık olarak güncelleniyor.

Aynı cihazda sevdiklerinizle birlikte oynaytabileceğiniz eğlencelik oyunlar arasında yok yok. Arenada rakiplerinizi dışarı itmeye çalıştığınız Sumos, bitiş çizgisine ulaşma mücadelesi verdiğiniz Runner, kutuları siper yaparak düşmanları öldürdüğünüz Combat, refleksleri test eden yarış oyunu Arabalar, vurulduğunuz an oyuna veda ettiğiniz Tank Savaşı, Balık Tutma, Tavuk Kovalamaca, Futbol, Kaçış ve daha saymakla bitiremeyeceğim oyun sizi bekliyor.

Cubik Android Özellikleri