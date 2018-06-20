Cubiti Dash 'n' Dodge, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunudur. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve eşsiz zaman geçirebileceğiniz oyunda altınları topluyor ve puanlar kazanıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve harika bir mobil beceri oyunu olan Cubiti Dash 'n' Dodge, reflekslerinizi kullanıp engellerden kaçtığınız ve altınları topladığınız bir oyundur. Oyunda son derece dikkatli olmalı ve bombalardan kaçarak rakiplerinize meydan okumalısınız. Riskli hareketler yaparak olaya daha fazla heyecan katabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Ölümcül görevleri tamamlayabileceğiniz ve eşsiz ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda rengarenk bir atmosfer bulunuyor. Eğer bu tarz aksiyonu bol bir oyun arayışınız varsa Cubiti Dash 'n' Dodge sizleri bekliyor. Farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Cubiti Dash 'n' Dodge oyununu Andrid cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.