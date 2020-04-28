Erken erişim oyunu olarak geçtiğimiz haftalarda mobil platform oyuncularına sunulan Curse of Aros erken erişim sürecinde pek çok ilgiyi üzerine çekmiş gibi görünüyor.

Mobil rol oyunu olarak Android ve iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan Curse of Aros gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları bir araya getiriyor.

Bitgate Inc tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım da oyuncular piksel grafikler eşliğinde çarpıcı PvP savaşlarına katılabilecekler. Oyun içerisinde gerçek zamanlı oynanışın yanı sıra çok sayıda farklı yaratık türü de olacak.

Oyuncular hem yaratıklara hem de gerçek oyunculara karşı mücadele edecek, savaşları kazanmaya çalışacaklar.

Gerçek zamanlı olarak oyuncular ile de sohbet edebileceğimiz yapım da sürükleyici bir MMORPG deneyimi bizleri bekliyor olacak.

Curse of Aros erken erişim sürecinde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.