Thomas K Young tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan Dadish aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

Oldukça basit bir oynanışa ve basit bir içerik yapısına sahip olan yapım içerisinde oyunculara birbirinden farklı ilerlemeye dayalı bir yapı sunuluyor. Oyuncular yapım içerisinde ilerledikçe yeni içerikler ile de karşılaşmaya devam ediyorlar.

Modern bir yapının aksine bir dünyaya ev sahipliği yapan oyun da 40’dan fazla farklı seviye yer alıyor. Zorlu bir Retro platformuna ev sahipliği yaptığı ifade edilen oyun da seviyeleri geçtikçe daha zorlu seviyeler bizleri bekliyor olacak.

Play Store üzerinden 4.4 gibi bir inceleme puanı almayı başaran yapım iki farklı platformda toplam da 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.