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DAMACANA! 1.0.246 (Android)
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DAMACANA!

1.0.246
Android
DAMACANA!
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir beceri oyunu

DAMACANA!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Reflekslerinizi sınayıp eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir oyun olarak dikkatimizi çeken DAMACANA!, engellerin üstesinden gelip puanlar kazanabileceğiniz bir oyundur. Kapları mümkün olduğunca hızlı doldurmanız gereken oyunda suyu taşırmadan ilerlemeniz gerekiyor. Farklı temalardan oluşan bölümleriyle de eşsiz bir deneyim sunan oyunda onlarca zorlu bölüm yer alıyor. Bağımlılık yapıcı bir etkiye de sahip olan oyunda farklı aksesuarların kilidini açarak daha renkli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız DAMACANA! sizleri bekliyor.

DAMACANA! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.