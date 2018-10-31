Mobil platformda müzik kategorisinde yer alan Dancing Ballz ücretsiz bir oyundur.

Bizlere eğlenceli anlar sunacak olan Dancing Ballz’de çalan müzik eşliğinde mobil cihazımızın ekranına dokunarak yuvarlak cisime yön vereceğiz. Telefonumuzun ekranın herhangi bir yerine dokunarak sağa ve sola dönebilecek platform üzerinde ilerlmeye çalışacağız.

Farklı temalara ve farklı içeriklere sahip olan oyunda hem hareketli hem de eğlenceli anlar yaşayacağız. Amanotes tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak sunulan oyun görsel efektleri bakımından da oldukça tatmin edicidir. 40’den fazla farklı sesin yer aldığı oyunda, ses frekansı değiştikçe mevcut platformda değişecek. Oyun içerisinde ilerledikçe farklı platformlar da yol almaya çalışacağız.

Tabii oyun gittikçe de zorlaşacak. Sadece ekrana dokunarak oynayacağımız Dancing Ballz tamamen ücretsiz olarak mobil platformda yer alıyor.

İyi oyunlar dileriz.