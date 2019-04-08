Sır dolu cinayetleri araştırarak katilin izini sürebileceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Danse Macabre: Deadly Deception, binlerce oyun severin keyifle oynadığı sıra dışı bir oyun olarak göze çarpıyor.

Sürükleyici gizli nesne sahnelerinin yer aldığı bu oyunda amaç, çeşitli ipuçlarına ulaşarak gizli objelerin yerlerini tespit etmek ve katilin izini sürmektir. Esrarengiz olayların yaşandığı bir kasabaya giderek dedektiflik yapacak ve ipucu toplayarak katilin kim olduğunu bulacaksınız. Gizli nesneleri bulmak ve katile ulaşmak için çeşitli bulmacalar çözmeli ve birbirinden zor eşleştirmeler yapmalısınız. Bu sayede doğru iz üstünde yoğunlaşabilir ve görevleri tamamlayarak farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyun, etkileyici grafikler ve kaliteli ses efektleri ile donatılmıştır. Bölümlerde ilginç bulmaca ve strateji oyunları yer almaktadır. Ayrıca sayısız gizli nesne ve ipucu bulunmaktadır. Olayları bir bir çözerek katile ulaşmalı ve gizemli cinayetleri aydınlatmalısınız.

Macera oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Danse Macabre: Deadly Deception, Android ve İOS işlemcili tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.