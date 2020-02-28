Rakiplerinizle nefes kesen RPG savaşlarına katılarak online arenada kozlarınızı paylaşacağınız ve aksiyon dolu anlar yaşayacağınız Dark Blade: Awakening, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan eğlenceli bir oyundur.

Eşsiz tasarımlara sahip savaşçı karakterler ve sürükleyici senaryolar ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karakterinizi seçerek sunucunun belirlediği oyuncularla kıyasıya bir mücadelenin içine girmek ve savaşlardan galip gelerek ganimet kazanmaktır. Oyunda farklı saldırı özellikleri ve savaş aletleriyle donatılan yüzlerce karakter yer almaktadır. Her karakter göz kamaştıran kostümlere ve kanatlara sahiptir. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda dilediğiniz savaş kahramanını seçerek rakiplerinizle savaşabilir ve ganimet kazandıkça karakterinizi özelleştirebilirsiniz. Seviye atladıkça yeni kostümlerin ve kanatların kilidini açabilir ayrıca ölümcül silahlara ulaşabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız Dark Blade: Awakening, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından benimsenen kaliteli bir oyundur.