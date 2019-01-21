Nika Entertainment - Fun, Creativity & Relax’ın imzası ile geliştirilen ve mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Dark Riddle bir macera oyunudur.

Gelişmiş kamera sisteminin yer aldığı oyunda gerçeklikten uzak bir fantastik dünya bizleri beklemektedir. Çarpıcı grafik açılarına sahip olan yapımda oyuncular gürültü yapan ve huzu bozan komşularına karşı mücadele edecekler. Evlerinin etrafında olan biten olaylara karşı duyarsız kalmayacak ve ellerinden geleni yaparak huzuru yeniden tesis etmeye çalışacaklar. Zengin bir oynanış içeriğine sahip olan yapımda birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oyun oynayacağız. Elimizde bulunan silah ile sorun çıkaran komşuları durdurabilecek ve onları etkisiz hale getirebileceğiz. Google Play’de 4.7 gibi bir skor puanı alan oyun, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

İyi oyunlar dileriz.