Hello Neighbor, Android özel değil, mobil platformdaki en iyi gizliliğe dayalı korku oyunu diyebilirim. PC’nin ardından mobile çıkış yapan korku oyununda komşusunun evinin bodrum katındaki sırrı merak eden bir karakterin yerine geçiyoruz. Eve girmenin yollarını arayan karakterimizin işi oldukça zor. Gelişmiş yapay zeka her hareketini öğreniyor! Yapay zekanın gücünü gösteren harika bir mobil korku oyunu bizlerle.

TINYBUILD tarafından geliştirilen gizlilik esaslı korku oyunu Hello Neighbor, aynı isimde ve aynı kalitede mobilde de karşımızda. iOS’un ardından Android platformuna çıkış yapan popüler korku oyununda komşusunun bodrum katında sakladığı korkunç sırları öğrenmek isteyen ilginç görünümlü bir karakterin yerini alıyoruz. Eve girmek, odalarda ilerlemek, evden çıkmak… Her aşama oldukça zor. Hareketleriniz yapay zeka tarafından takip ediliyor. Kritik noktalara kamera ve tuzaklar döşeyen yapay zekayı atlatmak epey güç ancak imkansız değil.