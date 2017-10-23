Darts of Fury, mobil platformda en çok oynanan masa tenisi oyunu Table Tennis Touch’ın geliştiricilerinin imzasını taşıyan dart oyunu. Android telefonunuzda ücretsiz oynayabileceğiniz çok oyunculu, farklı modlar sunan ve kaliteli grafiklere sahip aynı zamanda da ufak boyutlu dart oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Mobil platformda fazla sayıda dart oyunu yok; olanlar da gerçek oyunculara karşı mücadele etme, liglerde yarışma şansı vermiyor. Ayrıca oynanış olarak gerçekten çok uzaklar. Tüm Android telefon veya tabletlerde akıcı oynanış sunan Darts of Fury ise hem grafiksel hem de oynanış olarak kalitesini ortaya koyuyor. Basit kaydırarak atma mekaniği, interaktif dart tahtaları, dart arenaları, kişiselleştirme seçenekleri ile beğenimi kazanan dart oyununda sadece gerçek oyuncular rakipleriniz oluyor. Liglerde klasik ’01 oyunu heyecanını yaşayabilir veya tur bazlı süreye karşı oynamayı seçebilirsiniz.