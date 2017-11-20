Darts!, dünyanın dört bir yanından dart oyuncularına karşı en iyi dart oyuncusu olmak için mücadele verdiğiniz bir spor oyunu. Android telefonda oynayabileceğiniz ücretsiz, ufak boyutlu, basit aynı zamanda eğlenceli bir dart oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Görsel, oynanabilirlik ve içerik açısından Darts of Fury’nin gerisinde kalsa da basitliğe önem verenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm online dart oyunu. Sadece online oynanabilir olması, rakiplerin gerçek oyunculardan seçilmesi nedeniyle oyun boyunca internete bağlı kalmanız gerekiyor. Uzun süreli turnuvalar veya dartın farklı oyunları gibi ekstra modlar mevcut değil. Tek yaptığınız dartları hedeflere fırlatmak. Dart tahtasıyla odanın bir köşesini süslemek gibi bir niyetiniz varsa ekstra masrafa girmeyin; oyunu indirin, aynı zevki alırsınız.