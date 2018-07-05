Dawn Break -Origin-, içerisinde birçok hikaye içeren, farklı karakterlerin yer aldığı, toplama sistemini içeren AAA kalitesinde rpg oyunu. Hem hikayeyi seven hem de direkt savaşmayı seven mobil oyunculara hitap eden aksiyon rpg oyunu, özel efektlerle süslenen grafikleri, müzikleri, kolay dövüş sistemi, geliştirilebilir karakterleriyle benzerlerinden ayrılıyor. Üstelik satın alım yapmadan keyifli oynanış sunuyor.

Android telefon ve tablette oynanabilir anime çizgili rpg oyunu Dawn Break: Origin’de kaderinize karşı savaşıyorsunuz. Tutulma Gününde gökyüzünden gizemli bir hanımefendinin inmesiyle birlikte hikaye başlıyor. Hikayede karanlık veya aydınlık yoldan ilerleyebiliyorsunuz. Macera boyunca farklı formda birçok yaratıkla yüz yüze geliyorsunuz ancak hikayeyi sonlandırabilecek sadece üç karakter var. Karakterlerinizi eğitebiliyor, silahlarını değiştirebiliyor, güçlendirebiliyorsunuz.

Dawn Break -Origin- Özellikleri: