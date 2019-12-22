Tekerlekli ofis koltuğu ile uzun soluklu bir maceraya atılan çılgın karakteri kontrol ederek zorlu parkurlarda yarışacağınız ve rekor kırmak için mücadele edeceğiniz Day Off, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit grafikleri ve komik animasyonları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sandalye aracılığı ile farklı mekanlarda ilerleyerek engelleri aşmak ve parkurlarda bulunan çeşitli görevleri tamamlayarak seviye atlamaktır.

Ofis koltuğunda oturan çılgın karakteri hızla sürerek hedefe doğru yol almalı ve mini oyunlar oynayarak ekstra puan toplamalısınız. Tekerlekli sandalye ile hız rekorları kırmak için mücadele etmeli ve dünya sıralamasında adınızı zirveye yazdırmalısınız. Farklı konusu ve stres giderici özelliği ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Day Off, zorlu parkurlarda yarışarak eğlenceli anlar geçireceğiniz sıra dışı bir mobil oyun olarak ön plana çıkmaktadır.