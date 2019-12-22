Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarsan sorunsuz bir şekilde erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Days Bygone, çeşitli savaş aletleri ve ölümcül silahlardan yararlanarak kalenizi düşman birliklerinin işgalinden korumak için mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve savaş aletlerine sahip onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek kalenizi savunmak ve düşmanlarınızı etkisiz hale getirerek ganimet kazanmaktır. Düşman askerlerinin kalenize yaklaşmasına izin vermemeli ve tamamını öldürerek seviye atlamalısınız.

Bu sayede yeni savaşçıların ve silahların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda savaşlarda size yardım edecek 20 güçlü karakter ve düşman ordularını tek hamlede yok edebileceğiniz 15 özel büyü çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca ganimet topladıkça erişeceğiniz onlarca silah yer almaktadır.

Aksiyon oyunları arasında yer alan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen Days Bygone, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyundur.