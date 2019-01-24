Zombiler karanlıkta gizlenir. Onları öldürmek ve mümkün olduğunca kaçmak için tüm araçları kullanın. Korkunun sizi karıştırmasına izin vermeyin: Doğru kararı ver. Her çeşit silahı alın ve bu ölüm savaş alanından sağl bir şekilde fırlayın.

Benzersiz meydan okuma görevi, yoğun oyun ritmi, son derece çarpıcı görsel efektler, gerçekçi birinci şahıs bakış açısı cehennem korkularını deneyimleyip sonsuz korkuyu hissetmeni sağlıyor. Oyunda, misyonlara veya diğer yöntemlere meydan okuyarak daha gelişmiş silahların kilidini açabilirsin, böylece bu gelişmiş silahları toplayabilir ve hayatta kalma şansını arttırmak için zombileri kolayca ortadan kaldırabilirsin.

Klasik kaçış modu, öldürme modu, karanlık mod, meydan okuma modu, vb gibi her mod birbirinden farklıdır. Oyun deneyimini tam olarak tatmin et. Hala ne bekliyorsun, Dead Battlelands indirin ve aksiyona başlayın!