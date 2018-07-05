Dead Island: Survivors, PC ve konsolların ardından mobil platforma çıkan popüler zombi oyunu. Zombi temalı aksiyon rpg oyununda insanları yürüyen ölüye dönüştüren virüsten etkilenmemiş bir azınlığı kontrol ediyorsunuz. Hayatta kalmayı başarabilen grup olarak kurduğunuz düzeni alt üst etmek için gelen zombi sürüsüne göre mücadelenizde tuzak kurmaktan barikata her türlü aksiyonu alıyorsunuz.

PC ve konsollarda 15 milyonun üzerinde satan zombi oyun serisi Dead Island’ın mobil platforma uyarlanan sürümü de oldukça başarılı. Deep Silver’ın Android telefon ve tabletlerde oynanabilir zombi oyunu hayatta kalma temelli. Zombi filmlerinde gördüğümüz karakterler karşınıza çıkıyor. Her karakterin zombileri alt etme yöntemi farklı, güçlü ve zayıf noktalar var. Karakter seçim ekranında detaylı olarak görebiliyorsunuz. Oyuna geçtiğinizde direk aksiyon başlıyor. Bulunduğunuz yeri bir şekilde bulan zombilerle savaşıyorsunuz. Kurnaz tuzaklar hazırlıyor, katı barikatlar kuruyorsunuz.

Dead Island: Survivors Özellikleri: