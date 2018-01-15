Bir kampa her taraftan zombi saldırıyor. Hem düşmanlarınızı öldürmeli hem de hayatta kalmalısınız. Sağlığınız, yeteneğiniz ve envanterinizi sürekli kontrol etmelisiniz. Yani adeta bir asker olmalı ve kampınızı korumalısınız.

Tamamen FPS olan Dead Mist: Last Stand'de ne kadar çok zombi öldürürseniz o kadar puan kazanırsınız. Kazanacağınız puanlarla envanterinizi geliştirin ve yepyeni yetenekler kazanın. Ayrıca kampın etrafında gizlenmiş olan 'sihirli silahları' bulun. Bu silahlar size ek hediyeler verecek.

Kampın etrafına dizilmiş olan bariyere her zaman göz kulak olmalısınız. Eğer bariyer yıkılır ve zombiler aniden çoğalma başlarsa, yeniden bariyer inşa etmelisiniz. Ayrıca saldırıların üstesinden gelmek ve daha fazla şans elde etmek için sağlık paketlerini bulun.

Dead Mist: Last Stand Özellikleri: