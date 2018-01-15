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Dead Mist : Last Stand 0.8 (Android)
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  5. Dead Mist : Last Stand - Android İçin Aksiyon Oyunu

Dead Mist : Last Stand

0.8
Android
Dead Mist : Last Stand
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun
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Zombilerin cirit attığı bölgede hayatta kalmaya çalışın ve kampı koruyun.

Bir kampa her taraftan zombi saldırıyor. Hem düşmanlarınızı öldürmeli hem de hayatta kalmalısınız. Sağlığınız, yeteneğiniz ve envanterinizi sürekli kontrol etmelisiniz. Yani adeta bir asker olmalı ve kampınızı korumalısınız.

Tamamen FPS olan Dead Mist: Last Stand'de ne kadar çok zombi öldürürseniz o kadar puan kazanırsınız. Kazanacağınız puanlarla envanterinizi geliştirin ve yepyeni yetenekler kazanın. Ayrıca kampın etrafında gizlenmiş olan 'sihirli silahları' bulun. Bu silahlar size ek hediyeler verecek. 

Kampın etrafına dizilmiş olan bariyere her zaman göz kulak olmalısınız. Eğer bariyer yıkılır ve zombiler aniden çoğalma başlarsa, yeniden bariyer inşa etmelisiniz. Ayrıca saldırıların üstesinden gelmek ve daha fazla şans elde etmek için sağlık paketlerini bulun. 

Dead Mist: Last Stand Özellikleri:

  • 10 farklı zombi
  • FPS moduyla gerçek savaşı hissedin
  • 3 farklı silah
  • Ne kadar çok zombi o kadar çok puan sistemi
     

 

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