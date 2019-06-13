Vücudunuzda bir ağacın büyüdüğü bir dünyadan uzak durabilecek misiniz? Mobil cihazlarda gerçek manipülasyon eğlencesinin tadını çıkarabileceğiniz bir oyun olan Dead Rain 2'de zombilerde uzak durmalısınız.

Dead Rain 2'de ölümcül bir virüs, canlılarda ağaçların büyümesine neden oldu, insanları çılgına çevirdi ve onları kana susamış zombilere dönüştürdü. Kahramanı şehir kalıntıları ve düşman ordularıyla dolu diğer yerlerden geçireceksiniz. Uygarlık çoktan son buldu, gökyüzü insanları zombilere çeviren virüsü yayan, hiç bitmeyen bir yağmur ve ağaçlar hızla vücutlarda çıkıyor.

Karakterimiz ile bulunduğunuz evren içindeki zombilere karşı mücadele etmek, insanlara yardımcı olmak ve görevleri tamamlamak üzerine kurulu. Zombilerin zayıf yönlerini araştırarak onları kısa sürede halledebilecekken çeşitli patronlarla savaşacağınızı unutmayın.